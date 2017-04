Des portiques pour les TGV en gare de Montparnasse

"Ce dispositif d’embarquement est une bonne nouvelle pour les clients, il permet de proposer plus d’attentions personnalisées, mais aussi de garantir plus de tranquillité et plus de sérénité à bord".

"Grâce à un contrôle plus ciblé, les chefs de bord vérifient uniquement les cartes de réduction et les pièces d’identité quand c’est nécessaire. Les chefs de bord ont du temps libéré pour prendre soin des voyageurs, par exemple : replacer les clients qui ont pris le train d’avant ou d’après, renseigner sur les correspondances et services SNCF"

Après avoir testé le système de portique dans les gares de Paris-Montparnasse et de Marseille Saint-Charles en 2016, la SNCF a décidé déployer ce dispositif d’embarquement dans. La gare parisienne en est équipée depuis le 3 avril 2017. Celles de Marseille, Paris Gare du Nord, Paris Gare de Lyon, Nantes et Rennes les recevront au cours du 2ème trimestre.La compagnie ferroviaire assure queElle estime queLa fraude coûte chaque année 300 millions d’euros à l'entreprise, dont 100 millions pour le seul TGV.