Des repas gourmets à emporter à Lyon Saint Exupéry

Fly Me to the Food - concept imaginé par Guillaume Rastouil et Thibault Blomart - propose dans les aéroports la cuisine d’un chef étoilé à emporter. Ce service a été lancé à Lyon Saint-Exupéry le 23 novembre. Le comptoir dédié est installé au terminal 1, Hall B.Jean-Christophe Ansanay-Alex, chef étoilé de l’Auberge de l’Ile Barbe (Lyon 9) et partenaire du projet, a élaboré différents menus présentés sous le format d'une Box. Ils comprennent: entrée, plat, dessert ou plat, dessert. Les passagers ont le choix entre trois box, renouvelées à chaque saison. Actuellement, les tarifs débutent à partir de 14,80€.Il est aussi possible de commander certains plats à la carte.Pour les boissons non comprises dans le menu, les clients se voient proposer des eaux, des jus Yumi, du vin - sélection du Petit Ballon - ainsi que des bières de la brasserie artisanale Beavertown.Les voyageurs peuvent se connecter sur flymetothefood.com afin de passer commande en ligne en amont de leur voyage ou bien se rendre au comptoir dédié sur place. Ensuite, ils ont le choix de récupérer leur commande en main propre, ou bien de se la faire livrer à leur porte d’embarquement, juste avant le décollage.Il reste juste à imaginer la tête des compagnons de voyage à bord, lorsque vous déballerez la merveille...