Des réservations encore plus flexibles sur KDS Neo

Pour près de 90% des voyageurs d'affaires, les services et outils numériques sont un réel facteur de motivation dans l'entreprise. Ainsi, la nouvelle version de Neo de KDS a été pensée pour améliorer la flexibilité en facilitant la navigation, en introduisant de meilleures recommandations aux collaborateurs en fonction de leurs critères, préférences, horaires etc..., tout en respectant la politique voyage de la société.KDS a développé plusieurs nouvelles fonctionnalités, disponibles à partir du 8 juillet prochain :Au sein d'une même entreprise, de nombreux voyages sont récurrents. Pour éviter aux voyageurs et aux assistants voyage, qui réservent pour le compte de plusieurs collaborateurs, d'effectuer à chaque déplacement de nouvelles recherches d'itinéraires ou d'hôtels, KDS a mis en place un processus de duplication qui permet d'optimiser les temps de réservation et donc la productivité des utilisateurs. En un clic, il est désormais possible de dupliquer des voyages déjà existants pour de nouvelles dates et/ou voyageurs.En fonction du volume de voyages que les entreprises peuvent générer, elles bénéficient de tarifs préférentiels dans certains hôtels. Désormais, elles ont la capacité de recommander à leurs collaborateurs ces établissements et de les afficher en priorité sur la plate-forme Neo.Cette fonctionnalité permet aux sociétés de piloter leur politique achats beaucoup plus facilement et d'orienter les collaborateurs vers les hôtels "préférés".Si l'utilisateur décide de choisir un hôtel différent, il devra en informer son manager, justifier son choix et l'éventuel écart de prix. Charge à son supérieur d'accéder ou non à sa demande. Les managers ont ainsi désormais accès à toute l'information de manière automatisée, disponible également dans les reportings. Après les taxis G7 , un nouveau fournisseur de transport terrestre est maintenant disponible à la réservation via la plateforme Neo, la compagnie de taxis londoniens Addison Lee.En intégrant l'ensemble du processus de réservation dans Neo, le taxi est réservé au même titre que le transport et l'hébergement via une seule interface. Un collaborateur qui devra effectuer un déplacement Paris-Londres, pourra ainsi réserver facilement ses taxis, navettes... d'un pays à l'autre en quelques clics.KDS présentera également prochainement une nouvelle fonctionnalité, la mixité des fournisseurs. Actuellement, les entreprises ont la capacité de mixer les classes : un collaborateur peut, par exemple partir en classe économique et revenir en classe business ou inversement. La plate-forme Neo permettra de mixer l'ensemble des fournisseurs sur les marchés et pour les compagnies aériennes le permettant. Les voyageurs auront ainsi la possibilité de partir en train et de revenir en avion, de voyager avec une compagnie aérienne différente à l'aller et au retour etc...KDS présentera les dernières innovations de Neo lors d'un webinaire : "Réservation simplifiée", le mardi 11 juillet à 11h.Pour en savoir plus et vous inscrire : cliquez ICI