Des salariés heureux chez FCM Travel Solutions ou Orange

Les Echos Start viennent de dévoiler le classement HappyAtWork 2017 des entreprises où il fait bon travailler en France. FCM Travel Solutions est à la 6ème place du classement des entreprises de moins de 200 employés et à la 1ère place dans le secteur du voyage.FCM a obtenu un score total de 4.61/5 et un taux de recommandation de 91.7%Le trio gagnant des sociétés de moins de 200 salariés est Avizzeo (IT/digital), Islean Consulting (conseil) et Qantmetry (conseil).En outre, on trouve les employés de grandes entreprises (+ de 1000 salariés) les plus heureux sont chez Orange. Suivent Decathlon (2eme) puis ID Logistics et L'Oréal (3eùe ex eaquo)Retrouvez le détail des classements sur Les Echos Start.