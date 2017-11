Destination Paris Bercy intègre Les Yachts de Paris

Le GIE Destination Paris Bercy ajoute les 7 Yachts de Paris à son offre de professionnels du tourisme d’affaires et loisirs, tous situés dans le même quartier de Bercy à Paris. Toutes les infrastructures Meetings & Events sont complémentaires et les établissements se trouvent à moins de 8 minutes à pied les uns des autres, faciles d’accès depuis le centre de Paris, par la ligne 14.Le groupement s’adjoint par ailleurs les services de Vincent Roux Consulting pour animer la communauté de ses membres, enrichir l’offre et développer les partenariats. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le Meetings&Events en France et à l’International, Vincent Roux a notamment la mission d’accroitre la visibilité de Destination Paris Bercy.