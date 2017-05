Deux nouveaux clients pour Ubeeqo

Accenture, qui compte 5 000 salariés en France, a décidé de confier la gestion de sa flotte en autopartage à Ubeeqo . Le parc mutualisé regroupe des véhicules électriques (BMW i3, Renault Zoé) et hybrides (Volkswagen Golf GTE et Volvo V60). Accenture a également choisi la marque pour son offre de gestion des usages privés. En effet l’usage des véhicules en autopartage pour les besoins privés fait l’objet d’une facturation auprès des collaborateurs, d’un reversement du chiffre d’affaires généré à Accenture et permet ainsi d’amortir l’investissement réalisé.A ce jour, seul le siège social parisien d’Accenture est équipé d’une solution d’autopartage mais cette nouvelle mobilité pourrait concerner d’autres sites prochainement.Le groupe Bel a également décidé de mettre en place un service de voitures en libre-service pour son siège social parisien avec Ubeeqo. Différents véhicules sont mis à la disposition des collaborateurs, dont la BMW I3 et la Renault Zoé. D’autres pourraient enrichir le parc en autopartage en fonction des besoins des collaborateurs et du succès du service.