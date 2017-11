Deux nouveaux hôtels à proximité de l'aéroport de Genève

Les deux établissements, situés en face du centre d'exposition et de conférence Palexpo, sont à seulement 4 minutes en bus de Genève Aéroport (TPG n° 5) et à quelques minutes à pied de l’Arena de Genève. Ils offrent un accès facile au centre-ville et aux organisations internationales.



Accueillants et branchés, les nouveaux hôtels ibis Styles et ibis budget jouent la carte de la modernité architecturale et du design et disposent d’une connexion Wi-Fi et offrent à leurs hôtes une carte pour les transports public genevois (zone 10) gratuite.



L'ibis Styles Genève propose des chambres à partir de 114 francs suisses (petit-déjeuner inclus) et l'ibis budget Genève dispose de chambres (jusqu'à 3 personnes) pour 71 francs suisses avec un petit déjeuner buffet à volonté.