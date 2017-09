Deux nouvelles têtes pour accélérer le développement technologique de FCM Travel Solutions

Michel Rouse devient Corporate CTO pour la région EMEA



Qui est-il ? Michel a débuté sa carrière chez Oracle, faisant ses armes pendant près de 8 ans comme Product Manager. Il a ensuite rejoint Amadeus en 2006, occupant divers postes à responsabilités dans les domaines de la recherche, du Product Management et du développement commercial. Michel a donc une connaissance très large de l’industrie du Travel et de la technologie, ainsi qu’une vaste expérience dans l’implémentation de solutions complexes pour répondre aux besoins de tous types de clients !



[Son signe particulier :]b Son dernier poste chez Amadeus (Programme Director) lui a donné l’occasion de travailler sur l’implémentation du GDS pour FCM sur plusieurs pays. Il connaît donc déjà très bien les produits et les équipes FCM… Sa mission chez FCM : Piloter le développement stratégique des solutions technologiques de FCM, avec l’objectif simple de rendre l’expérience du voyage d’affaires toujours plus simple, plus efficace et plus agréable pour les acheteurs et travel managers, mais aussi et surtout pour les voyageurs.



