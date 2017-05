Digital Manager pour Amadeus

Rattaché(é) au Responsable Communication, le Digital Manager est responsable de la création de campagnes marketing notamment la réalisation d’actions de rétention, de migration, d’up-sell et de cross-sell sur notre base de clients existants. Ce rôle est un élément clé de l’équipe Marketing France et implique le développement, la planification, l'exécution et le suivi des campagnes opérationnelles locales en ligne avec la stratégie marketing Globale et France.- Proposer un plan d'action annuel France avec une vision stratégique, opérationnelle et budgétaire- Concevoir et mettre en place une politique de Community Management, gérer les outils multimédias du réseau (sites, applications, newsletter, réseaux sociaux...)- Etre garant de l’identité et de la marque Amadeus en cohérence avec les directives du Groupe- Accompagner le changement et coordonner l’ensemble des métiers marketing contributeurs à l’élaboration des campagnes- Gérer l'interface avec les agences et les prestataires pour la réalisation des projets : briefs, suivi opérationnel et budgétaire, négociations, contrôle qualité- Collaborer étroitement avec les commerciaux et les chefs de produits pour s’assurer du suivi des leads générés- Construire, coordonner, animer, mettre en œuvre et maximiser le ROI des campagnes marketing digitales axés sur la génération de leads B2B- Assurer le reporting (dont web analytics), optimiser leur efficacité et suivre les indicateurs de performance- Assurer la veille sur les actions concurrentes et les nouveaux outils digitaux, et former les équipes marketing à ces nouvelles tendances- Vous avez de bonnes connaissances en Mix Marketing, Web Marketing et lead génération- Vous avez une forte sensibilité au traitement des datas (segmentation, ciblage, analyse). La connaissance d’Eloqua ainsi que la gestion de la relation avec les influenceurs seraient un plus.- Vous maîtrisez les outils : de marketing automation, pack office, photoshop, Indesign, Sharepoint, Dreamweaver, Filezila, CRM…- Vous maîtrisez les langages : XHTML, CSS, CMS (Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop, Fatwire…)- Vous bénéficiez d’une très bonne expression écrite et orale.- Votre anglais est courant.- Vous aimez travaillez en équipe et avez de réelles capacité de coordination.- Rigoureux(se), vous faites preuve d’un bon sens de l’organisation.Bac+5 avec une spécialisation en Marketing ou école de commercePremière expérience de 2 à 5 ans, en BtoB, si possible dans le secteur des nouvelles technologies Votre vision business, votre compréhension du client et votre maîtrise des outils CRM font de vous un véritable expert digitalRejoignez-nous et devenez l’ambassadeur du leader du marché !Infos pratiques :Lieu de travail : ISSY LES MOULLINEAUXInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées sur le site internet dédié d'AmadeusCi dessous, une fiche du poste proposé