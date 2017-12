Du Crit'Air à Bordeaux, Cannes, Rouen, Montpellier,...

La vignette Crit'Air continue de se déployer: après Lyon, Lille et Paris, elle a débarqué à Toulouse le 27 novembre.Lors des pics de pollutions, seuls les véhicules les moins polluants pourront circuler à l'intérieur de la capitale occitane. Et prochainement, elle devrait être étendue à, explique la Lettre des services-publics. Il est temps de s'équiper ! Crit'Air s'achète 4,18€, pour éviter une belle amende et pouvoir effectuer tous les déplacements professionnels prévus...