Du mouvement au sein d'Air Madagascar

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire d'Air Madagascar du 20 novembre 2017, 7 administrateurs ont été nommés pour un mandat de quatre ans. Ils prendront leur fonction à l’issue du closing. Les administrateurs sortants assureront la conduite de la phase transitoire et la continuité opérationnelle.



Ont été désignés sur proposition de l’état Malagasy : Herivelo Andriamanga, Thierry Rakotoarison, Eric Koller et le Général Didier Gérard Paza.



Du côté du partenaire stratégique, il s’agit de Didier Robert, Président de la Sematra ; Marie Joseph Male, Président-Directeur Général d’Air Austral et Dominique Dufour, Secrétaire Général d’Air Austral.



Le nom du Président du Conseil d’Administration sera connu dans les prochains jours.



La compagnie explique : "La mise en place de ce nouveau Conseil d’Administration est une étape essentielle et primordiale pour parvenir au closing, qui est un processus long et complexe compte tenu des fonds mobilisés. C’est le deuxième acte fondateur dans la mise en place du partenariat stratégique après la nomination du nouveau DG de la compagnie".