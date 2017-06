Du nouveau dans les assiettes Business de Brussels Airlines

Les passagers de Brussels Airlines qui voleront en Business Class vers l'Afrique, les Etats-Unis, le Canada ou l’Inde à partir de juillet savoureront un apéritif, une entrée, un plat principal et un dessert créés par le chef étoilé Bert Meewis.Les créations sont saisonnières. Le premier menu qui sera servi à bord de la compagnie sera estival avec notamment une praline de saumon fumé avec ciboulette et cabillaud poché dans une sauce vin blanc. Les repas seront accompagnés par des bières de la brasserie limbourgeoise Cornelissen. Les passagers qui voyagent au mois de juillet en Business Class pourront ainsi s’attendre au Sint Gummarus Triple.Avec son épouse Karlijn Libbrecht, hôte de l’année 2017, Bert Meewis possède le restaurant Slagmolen à Opglabbeek. Dans ce vieux moulin, il crée des plats issus de la cuisine traditionnelle avec une touche de modernité. Son plat de signature est la dame blanche, fraîchement tournée dans une machine à glace Carpigiani. Bert Meewis est diplômé de l’école hôtelière ‘Ter Duinen’. C’est entre autres chez Sir Anthony Van Dijck, ‘t Fornuis, Scholteshof et La Côte St Jacques à Joigny qu’il a acquis son expérience. Son restaurant a obtenu sa première étoile Michelin en 1998, suivi par une deuxième en 2010.