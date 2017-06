Du nouveau dans les assiettes de La Compagnie

Christophe Langrée lance une toute nouvelle carte avec trois recettes inédites à bord de La Compagnie à compter du 11 juin. Il propose en entrée, des gambas rôties sur houmous et en plat un choix entre : un filet de dorade grillé, tatin d’échalotes et orange confite, fèves et sauce miroir ou un quasi de veau rôti au raifort jeunes poireaux et jus réduit. L'accord mets et vin a été élaboré par la sommelière de son restaurant, le 10 à Saint Germain en Laye.Deuxième nouveauté, Christophe Langrée invite pour cette saison 2017/2018 trois chefs français et une femme chef américaine à le rejoindre en cuisine dans le programme Chefs & Co. Chaque mois, entre Paris et New York, un chef invité servira un plat signature à bordEn juillet, le Chef étoilé David Toutain du restaurant éponyme (Paris 7) signera une entrée technique et gourmande, la Ballotine de Saumon, macédoine de légumes aromatisés au basilic.En septembre, le Chef Frédéric Duca du restaurant Racine à New York propose une recette méditerranéenne et raffinée, le Dos de cabillaud, purée de fenouil, condiment d’encornets, chorizo et citron confit.En novembre, c’est au tour du Chef Christophe Saintagne d’offrir un plat gastronomique et contemporain, les ravioles de canard, coriandre et céleri.En octobre, la femme chef américaine, Jody Williams, signera une recette authentique et audacieuse, le Pot-au-feu froid de poulet, vinaigrette au raifort.Pour les voyages de nuit de New York vers Paris, La Compagnie propose une formule rapide et légère de "Quick snacking" afin de laisser aux passagers la possibilité de maximiser leur temps de repos.