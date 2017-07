EPSA veut en savoir plus sur les voyageurs d'affaires

Au travers de ce sondage , Epsa veut essayer de comprendre le rapport que le voyageur d'affaires entretient avec son entreprise, avec les nouveaux services issus du monde du B2C ou encore avec ses datas, si sensibles, mais que beaucoup d’acteurs souhaitent exploiter pour faciliter son parcours et enrichir son expérience.Les résultats de cette enquête seront publiés (en avant première dans DP) en octobre prochain sous la forme d’un livre blanc librement accessible.N’hésitez pas à communiquer largement cette enquête autour de vous, plus Epsa aura de réponses, plus les résultats traduiront la réalité du voyageur d’affaires en 2017.Pour accéder à l'étude, [suivez ce lien]urblankl:https://fr.surveymonkey.com/r/VSNLBTZ