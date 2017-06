EasyJet bosse avec Alexa d'Amazon

Les voyageurs d'affaires, propriétaires Amazon Echo et Amazon Echo Dot, peuvent maintenant demander le statut de leur vol EasyJet en s'adressant simplement à ces assistants domestiques vocaux. La compagnie britannique a intégré Alexa , l'intelligence artificielle d'Amazon.Les passagers doivent simplement dire "Alexa, open easyJet” et donner le numéro de vol pour connaître son statut. S'ils n'ont pas le numéro de vol en tête, ils peuvent également obtenir l'information en précisant les noms des aéroports de départ et d'arrivée.