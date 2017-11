EasyJet perd 30% de ses bénéfices

Les résultats annuels publiés ce 21 novembre par EasyJet révèlent un chiffre d'affaires en hausse de 8,1% pour atteindre 5,65 milliards d'euros, une augmentation du nombre de passagers de 9,7% (80,2 millions de voyageurs transportés) mais un bénéfice net en recul de 30% à 345 millions d'euros en raison de la concurrence sur les prix. La France reste cependant une locomotive pour le transporteur, avec une croissance de son trafic de 12 % et 18,8 millions de passagers transportés de et vers les aéroports français. C'est deux millions de plus qu'en 2016.



La compagnie annonce de bonnes perspectives pour 2018 avec une tendance de réservation supérieure aux premier et deuxième trimestres par rapport à l'année précédente.



Par ailleurs EasyJet a confirmé à l'occasion de ses résultats son projet de reprendre 25 des A 320 d'Air Berlin et les slots assortis sur l'aéroport de Berlin tegel où elle n'était pas implantée. L'ouverture de la base devrait lui coûter quelques 40 millions d'euros d'investissements, plus les coûts opérationnels de démarrage et de transition, avec des coûts de recrutement et de formation des équipages qui devraient rendre la base déficitaire en 2018. La low cost prévoit des bénéfices dès 2019 à Berlin et elle compte bien y séduire à terme, comme en France, au moins 20 à 25% de voyageurs d'affaires.