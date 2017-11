EasyPark a un nouveau Contract and Account Manager France

En tant que Contract and Account Manager France d'EasyPark, Arnaud Touillon aura pour mission de développer et déployer les solutions EasyPark en France, et d’accompagner notamment les municipalités dans la transformation digitale du stationnement; ceci aussi en vue de la réforme du stationnement payant qui commencera en janvier 2018.



Avec plus de 17 ans d'expérience, Arnaud Touillon est un expert du digital et des stratégies de commercialisation de solutions innovantes. Avant de rejoindre EasyPark, il occupe pendant près de 5 ans le poste de Responsable Grands Comptes au sein de BlackBerry puis de LG Electronics.



Auparavant, il a également été chef de groupe Marketing pour BlackBerry (2011-2012) et Samsung Electronics (2006-2011) où il a la responsabilité de piloter la commercialisation de différents systèmes d’exploitation mobiles, et d’accompagner les principaux éditeurs français au travers de nombreux partenariats.

Il débute sa carrière en tant que chef de marché en 2001 pour SFR, poste qu’il occupe durant plus de 5 ans.



Arnaud Touillon est diplômé de l’ESC Toulouse en Marketing des activités de services.