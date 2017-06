Easyjet : un vol dérouté à cause d'une conversation suspecte

Alors que l'A319 d'EasyJet volait entre Ljubljana (Slovénie) et Londres, des passagers ont entendu trois de leurs compagnons de voyage discuter de " sujets terroristes " et prononcer entre autres les mots " bombe " et " explosifs ".



Prévenu de la situation dans la cabine, le commandant de bord a décidé de dérouter l'avion et de demander à atterrir d'urgence à Cologne. L'appareil a été isolé sur l'aéroport tandis que les 151 passagers ont été évacués par les toboggans. Les 3 hommes ayant eu la conversation inquiétante à bord ont été arrêtés par la police. Par ailleurs les démineurs ont fouillé l'avion et fait exploser un sac à dos. Toutefois, la police a indiqué que " celui-ci ne contenait aucune matière dangereuse ". Les suspects étaient toujours interrogés dimanche.



En raison de cet incident, le trafic de la piste de Cologne a été interrompu entre 19h et 22h : 10 vols ont été déroutés et 20 départs retardés pendant cette intervention.