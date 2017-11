Easyjet, plus de vols au départ de Zurich dès janvier 2018

Jusqu'à ce jour très limité en nombre de vols au départ de Zurich, EasyJet devrait sensiblement augmenter son offre à partir de 2018. Le 10 janvier, la compagnie orange pourrait passer à six vols quotidiens en bénéficiant de la fin des capacités d'air Berlin sur l'aéroport suisse. Selon la presse helvétique, la compagnie, qui n'a pas encore donné la liste des destinations qu'elle pourrait potentiellement ouvrir, pourrait dans un premier temps proposer des vols vers Londres pour répondre à la demande croissante des entreprises sur cette ligne.La compagnie a confirmé que le départ de Carolyn McCall , l'actuelle directrice de la compagnie, à la fin de cette année ne remettrait pas en cause les développements européens engagés et a confirmé les prochaines ouvertures ou augmentations de vols prévus au premier semestre de l'année prochaine.