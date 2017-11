Egypte : l'e-visa arrive début décembre

"Le site n'est pour le moment pas totalement fonctionnel car le système bancaire de règlement en ligne des frais de visa n'est pas finalisé mais nous pouvons déjà constater que les voyageurs européens, des États-Unis et du Canada, entre autres, sont dans la liste des pays éligibles à l'obtention de ce visa électronique"

L'e-visa qui devait être mis en place en Égypte en juin dernier , va enfin être lancé. Action-Visas prévient:Les autorités égyptiennes ont indiqué que le portail sera activé entre le 3 et le 6 décembre à l'occasion du salon technologie ICT-2017 organisé au Caire.46 pays pourront profiter de ce service dont la France, la Belgique, le Canada ou encore le Luxembourg.- 1. Les autorités égyptiennes invitent les requérants à soumettre leur demande au moins 7 jours avant leur départ.- 2. Une fois sur le site du gouvernement égyptien, le voyageur doit créer un compte sur le portail, attendre la confirmation et activation du compte par courriel puis commencer sa demande en ligne,- 3. Dans un premier temps, le demandeur doit renseigner les informations de son voyage: type de visa (Tourisme uniquement pour le moment), nombre d'entrée, dates de séjour,...- 4. Les données personnelles seront à saisir accompagnées d'un téléchargement d'une copie du passeport (.jpg ou .png ⩽ 500Ko) qui devra être valable au minimum 8 mois à compter de la date d'arrivée dans le pays,- 5. Pour finir le formulaire en ligne, les informations de l'hôte (familial, entreprise touristique,...) en Égypte seront à saisir.- 6. Le règlement devra s'effectuer en ligne grâce à une carte bancaire Mastercard ou Visa (à faire dans les 24h suivants la finalisation du formulaire) : 25$ pour un visa simple entrée permettant un séjour de 30 jours; 60$ pour un visa multiple entrées permettant plusieurs séjours de 30 jours sur une période de 90 jours.- 7. Après approbation, les autorités égyptiennes enverront l'e-Visa par courriel. Il faudra l'imprimer et le présenter à l'arrivée en Égypte accompagné d'une copie de l'itinéraire du voyage et de la confirmation de la réservation hôtelière.