El Al ne peut pas déplacer les passagères pour plaire aux ultra orthodoxes

En 2015, Renee Rabinowitz, survivante de la Shoah de 83 ans, avait été obligée par l'équipage d' El Al de changer de siège car son voisin ultra-orthodoxe refusait de s'asseoir à côté d'une femme. Et elle n'était pas la seule à avoir connu cette mésaventure. La compagnie qui se montre particulièrement compréhensive avec les ultra-religieux qui ne veulent pas être assis avec des femmes, déplacent régulièrement ses clientes pour répondre à leur demande. Mais, c'est une façon de faire maintenant révolue.Renee Rabinowitz a poursuivi la compagnie pour discrimination avec le soutien du(Irac), et obtenu gain de cause. La juge Dana Cohen-Lekah estime qu'. Elle ajoute que cette politique estetLe transporteur israélien a 6 mois pour faire suivre la consignes à ses employés.