Embarquez pour un tour du monde des gares

Le beau livre "Rêves de Gares : une odyssée mondiale" de l'auteur Marie-Pascale Rauzier retrace l'histoire de 53 gares - parmi les plus belles ou les plus emblématiques du monde - au travers de photos originales, d'informations historiques ou encore d'anecdotes.



Le lecteur découvre ainsi la richesse de ces lieux de passage et de vie qu'il fréquente au grès de ses voyages. L’ouvrage est également émaillé de quinze thématiques « gares et cinéma » qui témoignant de la place importante de la gare dans la fiction.



Rêves de Gares : une odyssée mondiale

Auteur : Marie-Pascale Rauzier

Editeur : Langages du sud

Parution : novembre 2017

Prix : 39€