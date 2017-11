Embassy Suites by Hilton s'installe à Boulder (USA)

L'Embassy Suites by Hilton Boulder propose 204 suites de deux pièces. Elles disposent toutes d'une chambre et d'un espace de vie séparés. Elles sont équipées du wifi gratuit, d'une télé HD, d'un micro-onde, d'un mini-frigo et d'un coffre fort pouvant accueillir un ordinateur portable. Les clients bénéficient également un petit-déjeuner gratuit, un centre fitness, une piscine chauffée et d'un restaurant/bar.Les entreprises peuvent aussi organiser des événements dans l'établissement grâce à 588m² d'espaces dédiés. Le complexe propose entre autres la plus grande salle de bal de la ville. Elle offre une capacité de 650 invités.2601 Canyon Boulevard,Boulder, Colorado,80302, USATel: +1-303-443-2600