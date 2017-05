Emirates : un repas spécial pour l’Iftar pendant la période du Ramadan

Le Ramadan aura lieu du 26 mai au 24 juin 2017. Pendant cette période, Emirates proposera un service pour l’Iftar (repas pris le soir a la rupture du jeûne), destiné aux clients musulmans pratiquant le Ramadan. Ces repas spéciaux seront disponibles pour les passagers de toutes les classes sur une sélection de vols de la compagnie incluant ceux en partance ou à destination de la région du Golfe, ainsi que les dessertes vers Djeddah et Medine transportant les groupes voyageant pour la Omra.



Emirates utilise un dispositif unique pour calculer le moment exact de l’Imsak (début du jeune) et de l’Iftar pendant le vol. Les paramétrés de longitude, latitude et altitude de l’appareil sont pris en compte. Lorsque le soleil se couche, le capitaine informe les passagers du début de l’Iftar. Cet outil a été développé en complément du livret détaillant les horaires du Ramadan et mis àdisposition des passagers sur tous les vols.



Des paniers de dattes, symboles du Ramadan, ainsi que de l’eau vont être distribués pour les passagers souhaitant rompre le jeûne avant ou pendant leur embarquement au Terminal 3 de l’Aéroport International de Dubaï ainsi que sur d’autres destinations.