En France, les tarifs aériens affichent une hausse de 2,8% en mai

"Elle ne concerne que les pays de l’Espace Économique Européen et la Suisse (+4,2%) et plus faiblement le Moyen-Orient (+1,5%), tandis que les prix diminuent vers les autres pays d’Europe et l’Afrique du Nord (resp. -1,9% et -1% entre mai 2016 et mai 2017)".

"Ce réseau long-courrier supporte ainsi la plus forte augmentation des prix depuis le début de l’année 2017 (+5,1% par rapport à la même période 2016) et constitue également le seul réseau sur lequel les prix sont plus élevés en 2017 qu’en 2015 (+4,9% par rapport aux 5 premiers mois de 2015"

Après l’envolée du mois d’avril , la hausse des prix des billets d’avion au départ de France retrouve l’ordre de grandeur constaté en mars (+2,8% entre mai 2016 et mai 2017). Ils restent ainsi 2,1% inférieurs aux prix observés 2 ans auparavant, en mai 2015.Les prix des billets domestiques au départ de la métropole ont augmenté de 1,3% en mai 2017, principalement du fait des liaisons de la capitale. Toutefois cette hausse est moins forte que celle observée qu'en mai (+6,1%). Vers l’outre-mer, après deux mois de forte croissance, les tarifs chutent très légèrement avec -0,3. Au cumul sur les 5 premiers mois de l’année, les billets ont augmenté de 3% sur le réseau intérieur par rapport à la même période 2016.A l’international, les billets d’avion sont plus chères mais les évolutions sont contrastées selon les segments. Sur le réseau moyen-courrier, la hausse n’est que de 2,3% entre mai 2016 et mai 2017, contre une augmentation de 10,5% en avril. Le rapport de la DGAC ajouteSur le réseau long-courrier, les tarifs sont à nouveau à la baisse sur l’Afrique subsaharienne (-2,2% en mai), alors que tous les autres régions affichent des hausses de prix importantes, jusqu’à +6,4% entre mai 2016 et mai 2017 vers l’Asie-Pacifique. Au global les billets d’avion ont augmenté de 3,9% sur le réseau international long-courrier.Au départ des départements d’outre-mer, les tarifs aériens, toutes destinations confondues, ont grimpé légèrement en mai avec +0,7%. Mais la situation se révèle différente selon les DOM. Les prix ont augmenté pour le 3e mois consécutif au départ des Antilles (+4,9% depuis la Guadeloupe et +6,7% depuis la Martinique entre mai 2016 et mai 2017) alors que les prix des billets sont en repli pour le 21e mois consécutif en Guyane (-0,8% entre mai 2016 et mai 2017).Au cumul sur les 5 premiers mois de l’année, les prix ont donc chuté de 2,5% toutes destinations confondues au départ de Guyane par rapport à la même période 2016 et de 14,8% par rapport aux 5 premiers mois de 2015.Le recul des prix aériens le plus important au mois de mai a été enregistré au départ de la Réunion (-6,7% entre mai 2016 et mai 2017), mais au cumul depuis le début de l’année, les tarifs sont relativement stables par rapport à la même période 2016 (-0,5%).