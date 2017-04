En Lorraine, les travaux à l'aéroport Metz Nancy pénalisent l'activité de Hop!

excellents avec une augmentation du trafic de près de 40 %, en comparaison à 2015

Avec une offre en diminution de 10% en 2016, le trafic de Hop! à Metz-Nancy-Lorraine a diminué de 8 % comparé à 2015, avec près de 73 000 passagers transportés. Le remplissage des vols annuels a atteint 67,9 % pour l’année 2016, en amélioration d’1,5 point. Les résultats enregistrés sur la Corse (Ajaccio et Calvi) sont jugés "".Pour cet été, la compagnie proposera 3 vols quotidiens en ATR 72 vers Lyon, 5 vols par semaine vers Nice et 1 vol hebdomadaire vers Ajaccio et Calvi