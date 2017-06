Eric Didier quitte Qatar Airways (mis à jour)

Selon nos confrères de La Quotidienne , Le patron de Qatar Airways France, Eric Didier sera remplacé par Morena Bronzetti, ex Directrice général de Qatar Airways en Grande Bretagne.Eric Didier a littéralement installé Qatar Airways en France. Diplômé de l’École Supérieure du Tourisme (EST), il a débuté sa carrière chez British Airways avant d'arriver en 2001 chez Qatar Airways et prendre en 2009 la Direction générale France et Benelux de Qatar Airways. Il est à l'origine de l'arrivée de l'A380 en France (2014), de la mise en place du vol entre Nice et Doha (dès ce 4 juillet). Notons également qu'il a mis en place les vols entre la Hollande et le Qatar.Morena Bronzetti a développé la compagnie en Italie et en Suisse avant de prendre les fonctions de Directrice générale pour UK de Qatar Airways.