Et si les avions se posaient sur des pistes rondes ? (+vidéo)

Pour résoudre les problèmes d'espace autour des aéroports, mais également pour réduire les turbulences de sillage et les nuisances sonores, Henk Hesselink a imaginé une piste formant un cercle autour des terminaux.



Les avions seraient autorisés à se poser ou à décoller à différents points du tarmac circulaire. Cette piste, baptisée Endless Runway, pourrait accueillir ainsi jusqu'à 3 appareils en même temps. Ce cercle d'au moins 3km de diamètre permettrait, selon les experts, de réduire le temps d'attente et par effet domino la consommation de carburant et les nuisances sonores.



Henk Hesselink a assuré à la BBC World Hacks que "Les passagers ressentiront un léger virage, semblable à une rotation dans les airs. En raison des forces centrifuges, l'avion va automatiquement aller plus lentement et se déplacer vers le centre de la piste" .



Ce projet représenterait un sacré challenge à mettre en œuvre. Et pour le moment, aucun aéroport n'a prévu de tenter l'aventure.