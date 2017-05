Etat d'urgence inondations à Montréal et alentours

Les inondations qui sévissent depuis 3 semaines dans la région d'Ottawa ont atteint également Montréal ou l'état d'urgence a été décrété dimanche et renouvelé ce mardi pour 5 jours. Les voyageurs d'affaires doivent s'attendre à des difficultés de circulation dans la région, le fleuve Saint-Laurent et plusieurs rivières étant sortis de leur lit depuis le lac Ontario (centre) jusqu'à l'est de la province du Québec. La montée des eaux s'est stabilisée mais la décrue sera lente, selon les autorités canadiennes.