Etes-vous au point avec la protection des données personnelles ?

Adopté en avril 2016, le Règlement européen relatif à la protection des données personnelles impose à tous les organismes publics et privés la mise en place de nouveaux moyens techniques et organisationnels, parmi lesquels la régulation du traitement des données à caractère personnel.



Ce nouveau Règlement représente à la fois une opportunité de développement pour les entreprises, les associations et collectivités mais aussi des risques de sanctions en cas de non-respect. Dans cet esprit, FIDAL a élaboré une méthodologie d’audit « Fidalement Secure », labellisé par la CNIL, dans le souci d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de la sécurisation de leurs traitements de données à caractère personnel. A travers ce site, FIDAL propose aux entreprises un outil de diagnostic permettant aux utilisateurs d’évaluer leur niveau de conformité actuel à la Règlementation Informatique et Libertés existante.



Le site, conçu par l’équipe Propriété intellectuelle de FIDAL, offre également la possibilité de consulter les offres de conseil juridique du cabinet consacrées aux données personnelles, les publications de ses avocats et juristes sur ce sujet ainsi que les offres de formation juridiques élaborées par FIDAL Formation.