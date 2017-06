Etes-vous prêt au "Cashback" dans l'hôtellerie ?

La marque EliraCash est spécialiste de la remise en ligne, avec une activité orientée 100% hôtellerie et gratuite pour le consommateur. Le principe est plutôt simple : le consommateur économise ainsi de l’argent grâce à ses achats en ligne sur des e-commerces partenaires d’EliraCash (hébergements, séjours, location de voiture, vols). Avant de réaliser ses achats sur internet, il passe par les fiches e-commerçants EliraCash ou active directement ses remises en ligne via l’extension EliraCash pour navigateur. EliraCash recevra alors une commission qui peut être reversée jusqu’à 100% au consommateur. Le service est entièrement gratuit pour le voyageur.Aujourd'hui le système compte plus de 1100 partenaires e-commerçants dont plus de 150 sont orientés vers l’hôtellerie (Hotels.com, Booking.com, Accorhotels.com, Adagio, Best Western,...) ce qui en fait la spécificité de cette jeune pousse dynamique basée près de Poitiers.Ce type de service «cashback» présente l’intérêt, outre d’être accessible à tous consommateurs et d’être entièrement gratuit, de pouvoir être cumulé avec d’autres promotions. La cible prioritairement concernée sont les professionnels itinérants (commerciaux etc...) qui sont amenés à voyager souvent dans le cadre de leur activité professionnelle et donc dépensent des sommes importantes en hébergement et transports (vols, location de voitures etc...).Il reste que le principe n'est pas sans poser de questions. Comme pour les Miles, est-il très déontologique que le voyageur bénéficie de récompense sur des paiements effectués par son entreprise. Par ailleurs, ne choisissant pas délibérément sa destination mais y étant contraint par son activité, comment faire pour activer le système ?