Ethiopian Airlines et Singapore Airlines renforcent leurs liens

Ethiopian Airlines et Singapore Airlines vont étendre leur codeshare le 1er juin 2017. L'accord de partage de code des deux compagnies intégrera le nouveau vol quotidien Singapour – Addis Abeba du transporteur africain qui débutera en juin.



Selon le codeshare, les passagers d'Ethiopian Airlines ont aussi accès aux dessertes de son partenaire asiatique en Australie, Chine, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande et Vietnam.



Les clients de Singapore Airlines peuvent de leur côté utiliser le réseau intra-africain d'Ethiopian, des pays comme le Botswana, le Burkina Faso, le Chad, la Côte D’Ivoire, le Kenya, le Nigeria, le Mozambique, le Congo, le Rwanda, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Zimbabwe.