Etihad : encore plus de B787 en Europe

Les Dreamliners d' Etihad d'une capacité de 299 sièges seront mis en place pour des services réguliers toute l'année vers Amsterdam à partir du 1er septembre Le B787-9 assurera 4 fréquences hebdomadaires (lundi, mercredi, samedi, dimanche) avec un départ d'Abu Dhabi à 9h15 et des Pays Bas à 21h25.La desserte régulière de Madrid en Dreamliner sera proposée à compter du 1er octobre. L'avion décollera quotidiennement à 2h15 de l'aéroport du Golfe et à 10h00 de la piste espagnole.Par ailleurs, un 787 sera mis en place temporairement entre le 2 et le 30 juin vers Amsterdam pour répondre à la forte demande du début de l'été. Les quatre vols hebdomadaires actuels vers Madrid seront également renforcés par des vols supplémentaires, avec une fréquence quotidienne à partir du 1er juin.Etihad Airways exploite actuellement une flotte de 13 Boeing 787-9 vers 11 destinations au départ d'Abu Dhabi : Washington, Düsseldorf, Zurich, Johannesburg, Amman, Riyad, Singapour, Shanghai, Tokyo, Perth et Brisbane. Beyrouth, Pékin, Séoul et Melbourne doivent rejoindre le réseau Dreamliner au cours des prochains mois. Ces villes rejoignent Düsseldorf et Zurich, les deux autres destinations Dreamliner européennes de la compagnie. Le 787-9 fonctionnera également de façon saisonnière vers Athènes pendant les mois d'été.La compagnie du Golfe attend encore les livraisons de 58 Dreamliners supplémentaires, dont 9 Boeing 787-9 dans le courant de l'année.