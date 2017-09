Etihad propose de payer ses billets en plusieurs fois

Start-up, professionnels indépendants... Financer un déplacement professionnel n'est pas toujours évident. Etihad propose désormais aux voyageurs d'affaires de payer leurs billets d'avion en plusieurs fois. Pour l'heure, ce service n'est possible que pour les réservations éligibles effectuées aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite et en Égypte via son site web. A quand une extension internationale ?Le paiement peut être étalé de 3 à 60 mois. La compagnie travaille avec le fournisseur de services de paiement online PayFort et 17 banques du Moyen-Orient participent à ce programme.