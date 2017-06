Etihad, une image dégradée chez les voyageurs d’affaires. Qatar au sommet

Laquelle de ces compagnies du Moyen Orient a votre préférence pour sa classe affaires ?

Ce sondage en ligne a la seule volonté de donner une température à un instant T. Vous avez été 417 à vous prononcer sur ce thème : "". En tête, on trouve Qatar Airways avec 162 voix, suivie d’Emirates avec 134 votes et d’Etihad 57. Notons la bonne performance du challenger du Golfe, Oman Air, qui a séduit 49 votants. L’effet Dreamliner sur Oman sans doute.Qatar Aiways qui vient d’introduire sa Qsuite bénéficie d’un fort capital sympathie chez les voyageurs d’affaires. Le seul reproche formulé, certaines destinations asiatiques ne sont pas encore accessibles. Mais tous les sondés plébiscitent les horaires vers l’Inde souvent très adaptés au départ de CDG. D'autres points positifs sont remarqués : qualité du siège business, accueil et place dans les salons, restauration très haut de gamme, carte des vins à la hauteur sans oublier une tarification agressive vers l’Inde et l’Asie. A noter le salon business de Doha, plébiscité par les business travellers.Pour Emirates, l’effet « waouh » attendu n’est pas au rendez-vous. Le siège est souvent cité comme "", malgré une réelle ergonomie globale et un service de qualité. L’absence de trousse de confort sur les vols de jour déçoit. Les salons sont appréciés et les services limousines restent très sollicités. Globalement, si le bar à bord (comme chez Qatar) est cité comme un lieu convivial et qualitatif, les voyageurs restent globalement un peu sur leur faim et le disent. En revanche, le nouvel aéroport de Dubaï est un atout et il souvent évoqué comme une étape agréable pendant un déplacement. Nul doute que la future First devrait en bénéficier.Etihad n’a visiblement pas les préférences des votants. Et pourtant la compagnie a bien des atouts comme un accès direct au couloir de l’appareil, un siège ergonomique repensé et un bar digne de concurrencer ceux de ses compétiteurs. Malheureusement, les récentes annonces d’économies faites par la compagnie d’Abu Dhabi vont sans doute conforter l’image d’Etihad. Finies les limousines vers l’aéroport pour les classes affaires, désormais il faudra payer son transfert… Sauf à Abu Dhabi. Côté salon, la déco est souvent jugée fade et sans relief.Enfin, si Oman Air tire son épingle du jeu c’est en raison de la capacité à desservir l’Inde et surtout la qualité globale de son offre : un siège bien pensé, un service chaleureux et une restauration équilibrée. La compagnie, qui attend ses nouveaux salons dans le futur aéroport, devrait marquer des points supplémentaires en 2018.