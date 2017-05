Eurostar : 6% de voyageurs d'affaires en plus au 1er trimestre

"Le dernier trimestre a été marqué par une recrudescence du nombre de voyageurs provenant de pays en dehors de l’Europe, notamment grâce à des taux de change favorables. Avec une capacité accrue sur nos nouveaux trains, nous sommes résolument en bonne position pour tirer profit de cette croissance".

Les ventes d' Eurostar sont en hausse de 15% au 1er trimestre 2017 cumulant 232 millions de livres sterling contre 201 millions de livres sterling à la même période l'année dernière. Les trains ont transporté 2,27 millions de clients, soit une progression de 2%.Leavec un nombre de passagers en hausse de 6% sur les trois premiers mois de l’année.Par ailleurs, la croissance du nombre de voyageurs en provenance des pays hors européens rapportée plus tôt cette année se poursuit au premier trimestre avec un nombre de passagers originaires des États-Unis et du reste du monde respectivement en hausse de 13% et 18%. Nicolas Petrovic, directeur général d’Eurostar, explique