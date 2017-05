Eurostar lance son nouveau train e320 vers Bruxelles

A la clé, un confort accru, un design réussi, une connexion wifi et 300 heures de films, séries, documentaires, jeux et informations disponibles sur téléphones, tablettes ou ordinateurs portables via la plateforme digitale de divertissements gratuits.L’introduction de l’e320 sur la liaison Bruxelles - Londres fait suite à un vaste chantier de rénovation du terminal Eurostar en gare de Bruxelles Midi. La zone de départ est désormais élargie et l’espace d’enregistrement, plus opérationnel, le sera encore davantage avec l’introduction prochaine des sas de contrôle automatisés des passeports à reconnaissance faciale.Grâce à l’interopérabilité de son nouveau train e320 permettant d’opérer sur tout le réseau européen à grande vitesse, au-delà de la Belgique, du Royaume Uni et de la France, Eurostar prépare également le lancement de sa nouvelle liaison directe Londres - Amsterdam et Rotterdam, prévu à la fin de l’année 2017.Pour Nicolas Petrovic, directeur général d’Eurostar: “L’introduction de l’e320 sur la liaison entre Bruxelles et Londres représente une étape clé pour l’entreprise et un changement majeur dans l’expérience de voyage de nos clients”.