Eurostar met en vente sa ligne Londres - Bordeaux

ce qui permet de faire concurrence aux lignes aériennes

il existe un appétit grandissant pour Bordeaux. Les touristes britanniques sont friands des attractions culturelles et gastronomiques de la ville, mais aussi de la région alentour

L'ouverture de la LGV Paris Bordeaux permet à Eurostar d'inscrire une nouvelle gare sur ses billets, celle de Saint-Jean de Bordeaux. Après les gares londoniennes de Saint-Pancras International, Ebbsfleet International, Ashford International et sur le continent européen de Paris, Bruxelles, Lille, Calais, Disneyland Resort Paris, Lyon, Avignon ou Marseille, le consortium ferroviaire franco-britannique épingle une nouvelle destination française à son palmarès.Mécaniquement, les voyages entre Londres et Bordeaux mettront donc une heure de moins à partir du 2 juillet grâce au passage à la LGV et coûteront 120 livres (138,5 euros) l’aller-retour, "", souligne le directeur commercial de l’entreprise Nick Mercer, qui constate un potentiel sur la destination: "." Si les déplacements professionnels ne sont pas évoqués par le commercial, c'est peut-être aussi que pour les voyages d'affaires, il y a plus de questions à se poser dans la concurrence train/avion de la liaison.