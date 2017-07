Event Finder fête son anniversaire avec un lifting

Le site d' Event Finder propose de nouvelles fonctionnalités. Le système de recherche devient plus précis avec de nouveaux filtres. Outre les classiques "type de lieux" et "localisation", il offre de nouveaux critères de filtrage des résultats comme "auditorium" ou encore "extérieur".L’algorithme intelligent propose automatiquement les lieux et animations similaires aux résultats de la recherche des utilisateurs, afin de combler un besoin perpétuel d’originalité et de leur proposer des offres sur-mesure. En clair, l’usager à la recherche d’un Team Building "Chasse aux trésors" se voit proposer systématiquement d’autres idées telles qu’un "Cluedo géant" ou encore une activité "escape game" ainsi que le lieu adapté pour le faire.Le nouveau site dispense aussi des conseils pour l’organisation d’événement. Les entreprises ont désormais accès à plus de 2500 partenaires référencés sur cette plate-forme.L’entreprise qui vient de fêter ses 5 ans a enregistré un volume d’affaire de 3.5M€ en 2016.