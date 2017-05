Eviter Taormine (Sicile) jusqu'au G7

Un théâtre grec antique y surplombe la Méditerranée depuis plus de deux millénaires et la petite ville balnéaire de Taormine en a fait une attraction, vivant du tourisme à flanc de montagne, sur la côte orientale de la Sicile. Mais la sécurité des lieux en a fait un lieu privilégié pour le prochain sommet du G7 que doit organiser l'Etat italien à la fin du mois de mai, transformant la station en grand chantier ! Plus de 14 millions d'euros ont été débloqués pour la remise à neuf et en sécurité, si bien qu'il est largement conseillé aux touristes de tout poil d'oublier Taormine pour les prochaines semaines, te temps que passe l'ouragan G7... Taormine sera bouclée dès le 13 mai, avec accès interdit aux voitures et aux non résidents. Les habitants devront montrer patte blanche avant d'être escortés jusqu'à leur domicile.