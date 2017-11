Exclu : Google flights for business prêt en avril prochain?

Alors que les compagnies aériennes lancent le premier étage de leur fusée NDC afin de s'affranchir des fourches caudines des GDS, on pourrait aisément imaginer que Google se positionne déjà pour devenir l'agrégateur grand public des API proposées par les transporteurs.



Selon nos sources, en donnant à l'interface nouvelle de Google Flights, alimentée par les datas de sa filiale ITA, un look proche de celui des comparateurs, la firme californienne prépare des outils encore plus puissants pour la réservation de billets d'avion. L'intégration de nombreuses options au moment de la recherche (trajet multidestinations, choix des escales retour…) , associée à un classement établi en fonction du prix le plus bas mais également des mots-clés achetés par les compagnies, pourraient bousculer l'approche du voyage et à terme du business Travel.



Google, qui a toujours évoqué la rapidité des recherches sur son moteur de vol, largement supérieure à ses concurrents, devrait confirmer d'ici la fin de l'année, l'agrégation des premiers flux directs des transporteurs aériens. Seule inconnue : l'affichage des meilleures offres sera-t-il soumis à l'achat de mots clés, le business model de Google, ou à des fees complémentaires… ? Dans le principe en tous cas, Google flights for business pourrait alors ressembler à un GDS new look.