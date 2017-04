Explosion à Saint-Pétersbourg : prudence en Russie et sécurité renforcée dans les transports franciliens

L’explosion a eu lieu dans une rame du métro de Saint-Pétersbourg, le lundi 3 avril vers 14h40. Les autorités russes ont ouvert une enquête pour " acte de terrorisme " et suivent la piste d'un éventuel kamikaze mais assurent étudier également les autres pistes. De son côté, le Quai d'Orsay recommande aux ressortissants français présents sur place d’observer une vigilance renforcée dans leurs déplacements et d’éviter les rassemblements de foule.



Sécurité renforcée dans les transports franciliens

À la suite de ces événements, le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl a décidé - par mesure de précaution - de redéployer les moyens de sécurité dans les transports en commun en Île-de-France: " Une intensification des patrouilles a été immédiatement mise en oeuvre afin d'assurer une présence toujours plus visible et dissuasive des policiers, gendarmes et militaires dans les transports en commun d'Ile-de-France ", explique le communiqué qui évoque le redéploiement de deux escadrons de gendarmerie mobile (EGM), soit 140 hommes, notamment les métros et gares SNCF franciliens. Ce redéploiement concerne