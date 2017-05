FCM Travel Solutions "Happy at work"

FCM Travel Solutions France & Suisse se voit décerner l’accréditation HappyAtWork 2017- Europe. Un label qui récompense les entreprises dans lesquelles les salariés sont heureux de travailler. Ses scores: une note globale HappyAtWork de 4.61 / 5 et un taux de recommandation : 91.7%. Jordy Staelen, Managing Director de FCM France & Suisse se réjouit : " Chez FCM, nous accordons beaucoup d’importance à la convivialité. Mais surtout, nous valorisons fortement l’implication et l’autonomie de nos collaborateurs. Résultat : nos équipes sont non seulement professionnelles, mais aussi heureuses et motivées. Et c’est le secret de notre réussite ! "