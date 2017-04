FCM Travel Solutions investit en Argentine

FCM Travel Solutions a pris une participation dans Bibam, le 2ème groupe argentin dans le secteur du Travel. Cette entreprise sud-américaine était le partenaire exclusif du réseau pour le marché argentin depuis 2010, à travers de Biblos Travel, sa structure dédiée au voyage d’affaires.



Basé à Buenos Aires, le groupe compte 440 employés et enregistre un volume d’affaires de près de 240 millions de dollars. Grâce à cette opération, FCM Travel Solutions sécurise sa position sur le marché argentin et plus largement sur la zone Amérique Latine.