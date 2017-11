FFT Paris vendue au britannique Reed & Mackay

Reed & Mackay dispose d'une "suite" d'outils propriétaires qui peuvent faire rêver avec un portail qui offre une gestion des profils, une plateforme collaborative, un crm, un SBT on et offline, du contenu "expense", de la compta et du reporting, sans oublier de la géolocalisation ou encore l'intégration du train, et j'en passe

Fondée en 2001 essentiellement pour répondre au besoin de clients corporates, FFT Paris c'est aujourd'hui 105 collaborateurs, environ 300 clients (jusqu'à 10 M€ de volume annuel), un CA 2017 de 10,8 Millions d'euros et un volume d'affaires de 90 millions d'euros. Une belle structure qui, depuis l'échec de son rapprochement avec 3mundi en 2014, avait suscité bien des appétits. Mais c'est finalement le partenaire de FFT Paris au sein du réseau international GSM qui décroche la timbale, avec bien des arguments.Depuis deux ans, la TMC Reed & Mackay née en 1962 près de la City à Londres a développé les rachats et/ou les partenariats, souvent au sein du réseau GSM d'ailleurs, pour prendre pied à Dubaï, Philadelphie, Chicago, Francfort ou encore Singapour et l'Australie. Avec une dimension globalement 5 fois plus importante que sa nouvelle filiale française, elle devrait apporter à l'agence - et à ses clients - des éléments clés pour répondre aux besoins de globalisation de l'offre travel. Mais aussi une offre technologique forte. "", souligne le président-fondateur de FFT Paris, Marc Leidelinger, enchanté de cette opportunité; "".Concrètement le CE a donné son accord début novembre, le protocole d'accord a été signé ce lundi 28 novembre pour un closing rapide. "", explique Marc Leidelinger qui reste aux manettes et annonce qu'il a "". Le montant du chèque aux actionnaires (Marc Leidelinger et 80 salariés) n'est pas publié. Le nom de Frequent Flyer Travel Paris reste la marque de travail, passant simplement de "Reed & Mackay Partners" à "Reed & Mackay Group", selon la formule du patron qui explique que "". Reed & Mackay prend en France un deuxième pied en zone euro après Francfort, trouvant ainsi des relais de croissance pour une éventuelle perte de vitesse de la City, à laquelle elle est très liée, après le Brexit.