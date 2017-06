Facilitez la réservation de vos collaborateurs en optimisant votre politique hôtelière!

Découvrez sur le site AccorHotels Business Travel, la solution qui convient aux attentes de votre Direction et celle de vos collaborateurs.AccorHotels propose une offre adaptée pour répondre aux exigences et aux attentes spécifiques des PME-PMI, des grandes entreprises, des institutions, des professionnels du sport & du spectacle … ou la Vôtre !Aujourd’hui focus sur notre Solution de paiement centralisée qui s’adapte à toute taille d’entreprise pour vivre ou faire vivre vos voyages d’entreprise au meilleur coût et centraliser vos réservations comme vos règlements.A découvrir sans tarder !Créer gratuitement votre compte AHB en cliquant sur