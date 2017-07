FastJet Zimbabwe renforce son offre

La low-cost Fastjet Zimbabwe profite de l'arrivée d'un deuxième Embraer ERJ145 au sein de sa flotte en juillet pour renforcer son offre sur l'Afrique du Sud ainsi que sur ses vols domestiques. Les nouveaux services entreront en vigueur le 31 juillet 2017.La low-cost a prévu d'ajouter un vol quotidien entre Johannesburg et Harare. Ainsi, elle proposera aux voyageurs d'affaires 4 vols par jour entre les deux villes au lieu de 3. A l'exception du samedi où elle assurera alors 3 fréquences quotidiennes au lieu de 2.En outre, elle reprendra sa liaison Johannesburg – Victoria Falls avec 3 vols hebdomadaires (lundi, jeudi et dimanche).De plus, elle a programmé à partir du 31 juillet, 9 fréquences par semaine entre Harare et Victoria Falls au lieu de 6.