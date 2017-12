Fin de la grève des PNC d'Air France à Tahiti

Les PNC d' Air France basés à Tahiti ont mis fin à leur grève. Leur syndicat Usaf-Unsa a trouvé un accord avec la direction régionale de la compagnie en fin d'après-midi le samedi 2 décembre 2017.Les hôtesses et stewards avaient stoppé le travail depuis plus de 3 semaines afin de manifester contre le manque d'effectif, des erreurs administratives sur les fiches de paie et le versement des retraites mais également faire part sur leurs inquiétudes sur l'avenir de l'escale.Les vols reprendront au départ de Papeete, ce mercredi 6 décembre 2017. Un équipage doit aller chercher l'appareil à Los Angeles.