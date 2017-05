Finnair teste la reconnaissance faciale à Helsinki

"La technologie de reconnaissance faciale pourrait faciliter les démarches des passagers à l’aéroport et éliminer la nécessité d'une carte d'embarquement"

"La période de test nous permettra de vérifier l'applicabilité de cette technologie de reconnaissance faciale dans nos processus et l'impact qu'elle a sur l'expérience de nos passagers".

"La reconnaissance faciale, l’une des plus grandes tendances de la vérification biométrique, permettra de voyager plus facilement et sans justificatifs. La numérisation permet un gain de temps en facilitant les contrôles à l'aéroport. L'année dernière, nous avons testé cette technologie au contrôle de sécurité de nos employés et les résultats ont été très encourageants".