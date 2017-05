Flight Centre entre au capital de de FCM France & Suisse

cet investissement. Ce rapprochement va accompagner la stratégie de FCM en renforçant notre présence sur les marchés français et suisse

Cet investissement est une excellente nouvelle pour nos employés et nos clients. Nous allons profiter encore plus des forces, des produits et de la technologie de FCM au niveau international. C’est aussi le signe que notre développement ne va pas s’arrêter de sitôt. Nous poursuivons d’ailleurs les recrutements et misons sur l’avenir !

En France et en Suisse, FCM Travel Solutions France est partenaire du réseau FCM depuis 2015, et exploite de manière exclusive la marque commerciale FCM Travel Solutions dont elle a d'ailleurs adopté le nom depuis deux ans (c'est pourquoi l'entreprise portait déjà le nom FCM. Cette prise de participation marque un rapprochement capitalistique entre les deux entités et un renforcement de la présence de FCM en Europe.FCM France & Suisse, créée sous le nom de 3mundi fin 2006 par Jordy Staelen et Simon Renaud, annonce un taux de croissance moyen annuel de 37.8% entre 2012 et 2016 ! Ce qui lui vaut de figurer au FT 1000, le classement du Financial Times qui distingue les entreprises européennes les plus dynamiques. FCM France & Suisse se hisse également en février dernier à la 204ème place du classement des entreprises françaises à plus forte croissance réalisé par Les Echos.Aujourd'hui, FCM France & Suisse compte parmi ses clients des grands comptes comme PWC, le groupe Fives ou le CNRS. Le Business Travel Lab, opérant à Barcelone continue de développer des technologies utiles à la fois pour les clients et pour améliorer la productivité. L'entreprise compte 115 employés dans ses bureaux de Paris, Genève et Barcelone. Des employés visiblement heureux, puisque l'entreprise a récemment décroché le label HappyAtWork